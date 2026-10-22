Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mısır, Dammam'daki havalimanı saldırısını 2 ölü ve 8 yaralının ardından kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Husilerin Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtilirken Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin parçası olduğu ve tam dayanışma vurgulandı.

Mısır, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Arap ve Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mısır, kardeş Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği, hava trafiğinin yanı sıra sivil tesislerin ve sivillerin rastgele ve sorumsuzca hedef alınmasının devamı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın, krizi körükleyebilecek, gerilimi artırabilecek ve bölgesel istikrarı bozabilecek bu tür eylemleri kesin biçimde reddettiği ve topraklarını ve vatandaşlarını savunma konusunda Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), 21 Ekim Çarşamba akşamı Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

Ünlü ismin cenazesinde büyük kriz
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

MSB'den AB ve Yunanistan'a "Libya" tepkisi! Geri adım yok