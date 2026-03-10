Mısır'daki Çin Ticaret Odası İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Sağladı
GİZA, 10 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın Giza vilayetinde düzenlenen bağış etkinliğinde dağıtılacak yardım kolileri, 9 Mart 2026. Mısır'daki Çin Ticaret Odası ve Mısır Orman Derneği işbirliğiyle pazartesi günü Giza vilayetinde ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla bir bağış etkinliği düzenlendi.
Mısır'daki Çin Ticaret Odası ve Mısır Orman Derneği işbirliğiyle pazartesi günü Giza vilayetinde ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla bir bağış etkinliği düzenlendi. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua