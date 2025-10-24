Haberler

Mısır'da Türk Yemekleri Atölyesi Büyük İlgi Gördü

Güncelleme:
Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Yemekleri Atölyesi, Mısırlı şef Azima Hamdi liderliğinde gerçekleştirildi. 5 gün süren atölyede katılımcılar, Türk mutfağının zengin yemeklerini hazırlayıp tadım akşamında sunma fırsatı buldu. Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi'nin eşi de katıldı ve etkinliğin Türk mutfağına olan ilgiyi artırdığı vurgulandı.

Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Yemekleri Atölyesi düzenledi.

YEE tarafından Mısır'da gerçekleştirilen Türk Yemekleri Atölyesi, tadım akşamı programıyla son buldu.

Atölye, YEE'nin Türkiye'de organize ettiği Türk Mutfağı Yaz Okulu'na katılan ve tecrübe kazanan Mısırlı şef Azima Hamdi'nin liderliğinde yoğun katılımla 5 gün sürdü.

Program için yapılan duyurunun ardından iki gün içinde 400'ü aşkın başvuru alınması, Mısırlıların Türk mutfağına ilgisini ortaya koydu.

Başvuruları kabul edilen 15 kursiyer, 5 gün boyunca "analı kızlı yemeğinden, karnıyarığa, mantıdan, zeytinyağlı yaprak sarmasına, ezogelin çorbasından, kadayıf tatlısına" uzanan zengin menüler hazırladı.

Atölyenin finalinde, şef ve kursiyerlerin özenle hazırladığı seçkin Türk lezzetleri, düzenlenen tadım akşamında davetlilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, Türk mutfağının tat, sunum ve hikaye açısından taşıdığı zenginliği büyük bir hayranlıkla ifade ederken Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel bağların bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini vurguladı.

Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen'in yanı sıra basın mensupları, akademisyenler ve çok sayıda Mısırlı davetli katıldı.

Etkinlik, şef Azima'ya teşekkür belgesi sunulması ve katılımcılara katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, programla ilgili değerlendirmesinde, Mısır'da Türk mutfağına gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek Türkiye ile Mısır mutfakları arasında, benzer pişirme teknikleri ve bazı ortak yemek örnekleri bakımından doğal bir yakınlık bulunduğunu söyledi.

Bu kültürel yakınlıkların, Türk mutfağının Mısır'da yabancı bir mutfak olarak değil ilgiyle ve sıcaklıkla karşılanmasını sağladığını ifade eden Karaalioğlu şunları kaydetti:

"Mısır'da Türk mutfağının önemli lezzetlerini bir atölye ve ardından tadım akşamı ile tanıtmak, davetlilerin tamamının memnuniyetle ayrıldığını görmek bizleri son derece mutlu etti.

Atölyeye gösterilen yoğun ilgi ve tadım akşamında aldığımız samimi geri dönüşler, çalışmalarımızın kıymetli bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Türk yemeklerini tanıtmaya yönelik etkinliklerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
