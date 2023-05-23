Mısır'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programı kapsamında Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.

Başkent Kahire'de organize edilen programa iştirak eden elçilik çalışanları, yabancı diplomatlar ve Mısırlı misafirler Hatay mutfağına özgü yemekleri tattı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, AA muhabirine, "Geleneksel Türk Mutfağı Haftası bu yıl Kahire'de geniş bir katılımla düzenlendi. Tarihi rezidansımızda çoğu Mısırlı 80 seçkin davetli katıldı. Sanat, siyaset, kültür, ekonomi ve iş dünyasından 50-60 kadar Mısırlının yanı sıra büyükelçiler dençok yakın alaka gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Konukların deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın mutfağına özgü yemekleri beğendiklerini ifade eden Büyükelçi Şen, " Mısır'da böyle bir Türk mutfağına ilişkin tanıtım düzenlenmesi aynı zamanda iki kardeş ülke arasındaki yakın ilişkilere de önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, "Zaten Mısır halkı, Türk mutfağını ve Türk yemeklerini gerçekten çok beğeniyor. İstanbul'a gidiş amaçlarından bir tanesi de Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki davette, konuklara biberli ekmek, zeytin salatası, humus, kısır, tepsi kebabı ve künefe ikram edildi.