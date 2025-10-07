Mısır'da Trump'ın Gazze Planı Üzerine Görüşmeler

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kahire'yi ziyaret edeceğini ve Trump'ın Gazze planının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Abdulati, Hollandalı mevkidaşı David van Weel ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Kahire'de yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Weel ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdulati, Şerm el-Şeyh'teki görüşmelerde "esir takası, insani yardımların Gazze'ye tam ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilme hazırlıkları kapsamında yeniden konuşlandırılmasına ilişkin haritalar üzerinde anlaşma sağlanması için uygun koşullar oluşturulmaya çalışıldığını" söyledi.

Görüşmelerin sonuçlanması durumunda beklenenlere ilişkin Abdulati, "Trump'ın, özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı ve yerinden edilmelerinin reddedilmesi gibi yapıcı unsurlar içeren ve eylem için yeni bir temel teşkil eden planını uygulama gücüne tamamen güveniyoruz." dedi.

Abdulati, Arap dünyası ve İslam aleminin de Trump'ın planının başarılı olmasını arzuladığını belirterek "gelecek hafta sonu Filistin halkının istikrarı ve güvenliğini sağlayacak uluslararası güçlerin konuşlanması için çalışmak ve Trump planının onaylanması için BM'de yapılacakların tamamlanması için Avrupa'da bir toplantı koordine edeceğiz." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı basın toplantısında Abdulati, Şerm el-Şeyh'te görüşmelerin sürdüğünü ve savaşın sonlandırılması ve orta yollu bir çözüme ulaşabilmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da Kahire'ye gelerek temaslarda bulunacağı bilgisini veren Abdulati, "Ben ve Almanya Dışişleri Bakanı, önümüzdeki saatlerde Mısır'a gelmeyi planlayan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ikili görüşmeler yaptık. Trump'ın planının onaylanması ve Filistin tarafına koruma sağlayacak şekilde uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararının alınmasının önemini konuştuk." dedi.