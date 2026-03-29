Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi

Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Kahire dahil 3 kentte, eğitime 1 gün ara verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Sokak ve caddelerde yağmur nedeniyle su birikintileri oluşurken, bu durum yoğun araç trafiğine yol açtı.

Kahire, Giza ve Kalyubiyye valiliklerinden yapılan ayrı ayrı açıklamalarda, meteorolojiden alınan bilgiler ışığında şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle kentlerdeki tüm okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının bir süre daha etkili olacağı aktarıldı.