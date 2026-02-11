Haberler

Mısır'da Savunma Bakanlığına Eşref Salim Zahir getirildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da Savunma Bakanlığına General Eşref Salim Zahir'i atadı. Yeni bakan, yemin ederek görevine başladı. Mısır Meclisi, hükümetin geniş kapsamlı kabine değişikliğini onayladı.

KAHi Mısır'da Savunma Bakanlığına General Eşref Salim Zahir atandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kararnamesiyle atanan General Zahir, yemin ederek görevine başladı.

Mısır Meclisi, dün hükümetin geniş kapsamlı kabine değişikliğini onaylamıştı. Değişiklikle birlikte Mısır hükümetinde 30 bakanlığın 13'üne yeni isimler atanmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
