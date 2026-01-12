Haberler

Mısır Meclisi'nin yeni başkanı Hişam Bedevi oldu

Mısır'da yapılan genel seçimlerin ardından Hişam Bedevi, Meclis Başkanı olarak 570 oy içinde 521 oy alarak göreve başladı. Rakibi Mahmud Sami ise 49 oyda kaldı.

Mısır'da Hişam Bedevi, yapılan aylamada 570 oyun 521'ini alarak Meclis Başkanı seçildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, ülkede yapılan genel seçimlerin ardından Meclis başkanı seçiminin gerçekleştiği belirtildi.

Meclis başkanlığı seçimi için Hişam Bedevi ve Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Mahmud Sami'nin yarıştığı aktrılan haberde, Bedevi"nin, Sami'nin aldığı 49 oya karşı 521 oy alarak Meclis Başkanı seçildiği kaydedildi.

Yeni Meclis Başkanı Bedevi'nin 1980 yılında Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve 2000-2012 yılları arasında Devlet Güvenlik Yüksek Savcılığı'nda görev yaptığı ifade edildi.

Ayrıca 2012-2015 tarihlerinde İstinaf Mahkemesi başkanlığı yapan Bedevi'nin, 2016-2024 yıllarında da Merkezi Denetim Kurumu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

