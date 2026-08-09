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Sukkeri Altın Madeni'nde Göçük: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Mısır'ın Doğu Çölü'ndeki Sukkeri Altın Madeni'nde kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Bakanlık, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Mısır'ın Doğu Çölü bölgesinde bulunan Sukkeri Altın Madeni'nde göçük meydana gelmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sukkeri Altın Madeni Şirketinden, maden ocağındaki galerilerden birinde kaya düştüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre Abdurrahman Nebil Mahmud adlı işçinin öldüğü, 5 işçinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavi edilmek üzere Mersa Alem Kent Hastanesine kaldırıldıkları ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol ve Madencilik Bakanı Kerim Bedevi, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileyerek aileye her türlü desteğin sağlanması ve yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Kazanın nedenlerinin araştırılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin incelenmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için Maden ve Madencilik Sanayisi Kurumuna bir inceleme komitesi kurulması talimatı verildiği belirtilen açıklamada, gerekli prosedürler tamamlanana ve güvenlik şartları sağlanana kadar yer altındaki çalışma alanında faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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