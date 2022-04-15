Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu - Haberler

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Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Toplu iftardan genel detaylar Matariyye semti sakini, Ahmet Mecdi ile ropörtaj KAHİRE - AA - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye semtinde, her yıl Ramazan ayında kurulan 70 metrelik iftar sofrasında yüzlerce semt sakini bir araya gelerek orucunu açıyor.

Toplu iftardan genel detaylar

Matariyye semti sakini, Ahmet Mecdi ile ropörtaj KAHİRE - AA - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariyye semtinde, her yıl Ramazan ayında kurulan 70 metrelik iftar sofrasında yüzlerce semt sakini bir araya gelerek orucunu açıyor. Gelir seviyesi düşük semtin dar sokağında verilen yemekle, mahalle sakinleri arasında sevgi ve şefkat duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Festival havasında geçen iftara katılanlar, yakınları ve arkadaşlarıyla buluşabiliyor.

Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

Mısır'da 70 metrelik iftar sofrası kuruldu

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Röportaj, Kahire, Mısır, Güncel, Haberler

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