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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Nil su haklarını uluslararası hukukla savunacak

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Nil su haklarını uluslararası hukukla savunacak
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Nil Nehri'ndeki su haklarını uluslararası hukukta öngörülen her türlü şekilde savunacaklarını söyledi. Açıklamalar, Etiyopya'nın Eylül 2025'te açılışını yaptığı Büyük Etiyopya Rönesans Barajı anlaşmazlığını yeniden gündeme getirdi.

KAHİRE, 6 Ekim (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri'ndeki su haklarını uluslararası hukukta öngörülen her türlü şekilde savunacaklarını söyledi.

Sisi pazartesi günü Mısır'ın İsrail'e karşı verdiği Ekim 1973 savaşının 53. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, Nil Nehri'nin "Mısır'ın yaşam kaynağı ve binlerce yıllık varlığının temel taşı" olduğunu belirtti. Sisi, Mısır'ın su payının "yerleşik, tarihi ve müzakere edilemez yasal bir hak olduğunu ve bu konuyla ilgili taviz ve ihlallerin asla kabul edilmeyeceğini" vurguladı.

Sisi, su güvenliklerini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Sisi'nin açıklamaları, Etiyopya'nın Eylül 2025'te resmi açılışını yaptığı Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki süregelen anlaşmazlığı yeniden gündeme getirdi.

Etiyopya, barajın elektrik üretmek ve kalkınmayı desteklemek amacıyla inşa edildiğini belirtiyor. Barajın Nil Nehri'nin aşağı kesimlerindeki su akışı üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getiren Mısır ve Sudan ise barajda su tutulması ve barajın işletilmesine ilişkin bağlayıcı bir anlaşma çağrısında bulunuyor.

Filistin meselesine de değinen Sisi, uluslararası meşruiyeti olan kararlar doğrultusunda bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının, adil ve kalıcı bir barışın ve Ortadoğu'da kalıcı istikrarın uygulanabilir tek yolu olmaya devam ettiğini yineledi.

Kaynak: Xinhua
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