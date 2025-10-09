Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının bölge halkları için adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudu sunduğunu belirtti. Anlaşma, dünya genelinde barış iradesinin zaferini somutlaştırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının,

bölge halkları için "adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" belirtti.

Sisi, yaptığı yazılı açılamada, Şarm eş-Şeyh'te anlaşmaya varılmasıyla, dünyanın "barış iradesinin zaferini somutlaştıran tarihi bir ana" tanıklık ettiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkan, "anlaşmanın sadece savaş sayfasını kapatmakla kalmadığını, aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.