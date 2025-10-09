Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının,

bölge halkları için "adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" belirtti.

Sisi, yaptığı yazılı açılamada, Şarm eş-Şeyh'te anlaşmaya varılmasıyla, dünyanın "barış iradesinin zaferini somutlaştıran tarihi bir ana" tanıklık ettiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkan, "anlaşmanın sadece savaş sayfasını kapatmakla kalmadığını, aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.