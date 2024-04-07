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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile Gazze ateşkesini görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Direktörü William (Bill) Burns ile aylardır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Burns başkent Kahire'de bir araya geldi.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal'in de yer aldığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çerçevesinde ABD, Katar ve Mısır tarafından yürütülen ortak çabanın yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ile gerginliği düşürme ve askeri tırmanışı durdurma çabalarını yoğunlaştırma zorunluluğu üzerinde yoğunlaşıldı.

Gazze Şeridi'nde açlık noktasına gelen insani durumun tehlikesine dikkati çeken Sisi, ayrıca insani yardımların tüm bölgeye gerektiği kadar ulaştırılması konusunda baskının artırılması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Sisi, Filistin meselesine iki devletli çözüm için ciddiyetle çalışılması gerektiğini ifade ederek çatışma alanının bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verecek şekilde genişlemesi konusunda uyardı.

Görüşmede ayrıca taraflar, sivillerin korunması gerektiği ve Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki askeri tırmanışın tehlikesi, Filistinlilerin topraklarında tehcir edilmesinin kabul edilemeyeceği konularında mutabık kalındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Al-Qahera News televizyon kanalının Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı dünkü haberine göre, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda pazar günü toplantılara ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır, İsrail ile Hamas arasında ateşkesi görüşmek üzere yeniden başlayan müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Hamaslı yetkililerden oluşan heyetin bugün Kahire'ye gelmesi bekleniyor.

Müzakerelere CIA Direktörü Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail heyeti ile Hamas'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir heyetin katılacağı bilgisine yer verilmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için yarın Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkilinin gün içerisindeki açıklamasına göre ise İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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