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Sisi ve Bin Selman'dan Gerilimi Düşürme Mesajı

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, telefon görüşmesinde bölgesel gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı; enerji güvenliği ve ticaret etkilerine dikkat çekerek ortak işbirliği mesajı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgesel barış ve istikrarın korunması için mevcut gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, mevcut gerilimin enerji güvenliği, tedarik zincirleri ile bölgesel ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sisi, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki "ortak kader birliğine" dikkati çekerek, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede iki ülkenin ortak hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Açıklamaya göre Sisi, Suudi Arabistan'ın ve diğer Arap ülkelerinin güvenliğinin "Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası" olduğunu ifade etti.

Bin Selman da iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasının öneminden söz ederek Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için Kahire ile Riyad'ın yakın işbirliğinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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