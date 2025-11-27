Haberler

Mısır, Avustralya'dan 17 Firavun Eserini Teslim Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Avustralya hükümetinden antik Mısır medeniyetine ait 17 nadir eseri teslim aldı. Tören, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne denk geldi.

Mısır, Avustralya'dan farklı tarihsel dönemlere ait 17 firavun eserini teslim aldığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi, Avustralya'nın başkenti Canberra'ya yaptığı ziyaret kapsamında Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ile bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, antik Mısır medeniyetinin farklı dönemlerine ait 17 nadir firavun eserinin Mısır'a iadesi için belgelerin imzalanması amacıyla resmi tören düzenlendi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Habeşi, törende yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin eserleri ülkesine devretme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Habeşi, bu kararın, Mısır ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümüne denk gelen önemli bir zamanda alındığını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasına göre karar, Mısır'ın Canberra Büyükelçiliği ve Sidney Başkonsolosluğu'nun, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 2019'dan bu yana Avustralya yargısının gündeminde olan davaya ilişkin yaptığı takip sonucunda alındı.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 3 Eylül 2025'te aldığı kararla, Avustralya hükümetinin, özel bir şirketin elinde bulunan 17 eseri muhafaza altına alarak getirildiği ülkeye iade etmesine hükmetmişti.

Söz konusu eserlerin mahiyeti ve Mısır'dan nasıl çıkarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine 'hazır olun' talimatı

Bölgede tansiyon yükseliyor, Maduro'dan kritik emir
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.