Mısır, Avustralya'dan 17 Firavun Eserini Teslim Aldı

Mısır, Avustralya'dan farklı tarihsel dönemlere ait 17 firavun eserini teslim aldığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi, Avustralya'nın başkenti Canberra'ya yaptığı ziyaret kapsamında Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ile bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, antik Mısır medeniyetinin farklı dönemlerine ait 17 nadir firavun eserinin Mısır'a iadesi için belgelerin imzalanması amacıyla resmi tören düzenlendi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Habeşi, törende yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin eserleri ülkesine devretme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Habeşi, bu kararın, Mısır ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümüne denk gelen önemli bir zamanda alındığını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasına göre karar, Mısır'ın Canberra Büyükelçiliği ve Sidney Başkonsolosluğu'nun, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 2019'dan bu yana Avustralya yargısının gündeminde olan davaya ilişkin yaptığı takip sonucunda alındı.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 3 Eylül 2025'te aldığı kararla, Avustralya hükümetinin, özel bir şirketin elinde bulunan 17 eseri muhafaza altına alarak getirildiği ülkeye iade etmesine hükmetmişti.

Söz konusu eserlerin mahiyeti ve Mısır'dan nasıl çıkarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.