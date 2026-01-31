Haberler

Mısır, şubat ayında Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek

Güncelleme:
Mısır, şubat boyunca Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu görev, Afrika'nın mevcut güvenlik ve siyasi sorunlarına çözüm arayışında kritik bir öneme sahip.

Mısır, şubat boyunca bir aylık süreyle Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini üstlendiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın Ocak 2026'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde olan Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinin 1 Şubat'ta bir aylık süreyle başlayacağı belirtildi.

Kahire'nin başkanlığının kritik bir döneme denk geldiği aktarılan açıklamada, Mısır'ın bu görevi "Afrika kıtasında artan güvenlik, siyasi ve kalkınma sorunları; bu sorunların ele alınması için işbirliği ve ortak çabaları gerektiren karmaşık bir dönemde" üstlendiği kaydedildi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 2003'te kuruldu ve birliğin kararlarının uygulanmasından, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesinden sorumlu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
500

