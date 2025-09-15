Miryokefalon Zaferi'nin 849. Yıl Dönümü Etkinlikleri Hocalar'da Kutlandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 849. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Güre köyündeki Kufi Vadisi alanında çadırlar kuruldu, bölgenin kültürel değerleri sergilendi.

Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, programda yaptığı konuşmada, etkinliklere Afyonkarahisar ve çevre illerden katılan herkese teşekkür etti.

Bölgede akademisyenlerin yüzey çalışmaları yaptığını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bizim tarihçiler ve bilim insanlarından öğrendiğimiz kadarıyla büyük olasılıkla Miryokefalon Savaşı'nın, Kufi Vadisi'nde yapıldığını öğrendik. İnşallah, yakın zamanda bu gelişme tescillenir. Bu anma etkinliklerimiz de her yıl büyüyerek devam edecektir."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Anadolu'nun tapusunun Miryokefalon Zaferi'yle alındığını belirterek, bölgede yüzey araştırmaları yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mehteran Takımı konser verdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Atlı cirit oyunu sonrası, katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliklere, Hocalar Kaymakam Vekili Yunus Emre Altunkaynak, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.