Haberler

Miryokefalon Zaferi'nin 849. Yıl Dönümü Etkinlikleri Hocalar'da Kutlandı

Miryokefalon Zaferi'nin 849. Yıl Dönümü Etkinlikleri Hocalar'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 849. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde tarihi ve kültürel unsurlar sergilendi, mehteran konseri ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 849. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Güre köyündeki Kufi Vadisi alanında çadırlar kuruldu, bölgenin kültürel değerleri sergilendi.

Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, programda yaptığı konuşmada, etkinliklere Afyonkarahisar ve çevre illerden katılan herkese teşekkür etti.

Bölgede akademisyenlerin yüzey çalışmaları yaptığını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bizim tarihçiler ve bilim insanlarından öğrendiğimiz kadarıyla büyük olasılıkla Miryokefalon Savaşı'nın, Kufi Vadisi'nde yapıldığını öğrendik. İnşallah, yakın zamanda bu gelişme tescillenir. Bu anma etkinliklerimiz de her yıl büyüyerek devam edecektir."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Anadolu'nun tapusunun Miryokefalon Zaferi'yle alındığını belirterek, bölgede yüzey araştırmaları yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mehteran Takımı konser verdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Atlı cirit oyunu sonrası, katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliklere, Hocalar Kaymakam Vekili Yunus Emre Altunkaynak, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki zirvede dünyaya seslendi: İsrail'i durduracak güce sahibiz

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.