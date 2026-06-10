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Babasının aracına bombalı tuzak kuran sanık ile 3 arkadaşına verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Babasının aracına bombalı tuzak kuran sanık ile 3 arkadaşına verilen cezanın gerekçesi açıklandı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak amacıyla babası Mehmet E.'nin aracına bombalı tuzak kuran Polat E. ve 3 arkadaşına hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçesinde, eylemin önceden planlandığı ve delillerle suçun sabit olduğu belirtildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak amacıyla babası Mehmet E.'nin (47) kullandığı araca bombalı tuzak kuran Polat E. ile 3 arkadaşının hapis cezası aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların eylemi önceden planladıkları ve delillerle suçun sabit olduğu belirtildi.

Olay, 30 Haziran 2024'te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi R.E.'nin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle nefret besleyen Polat E., arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E.'yi öldürüp mirastan pay almak amacıyla plan yaptı. Berkant K.'nin kurduğu bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.'nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.'nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olaya ilişkin iddianame hazırlanıp Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASINDA BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Davanın karar duruşması, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Mehmet E., oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep ettiklerini tekrarladı. Oğul Polat E. ise öldürme kastığının olmadığını, bomba düzeneğinin de öldürücü etkisinin bulunmadığını savundu.

3 SANIK CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanık Polat E.'ye 14 yıl 2 ay, Abas A.'ya 13 yıl 4 ay ve Baran A.'ya 10 yıl 1 ay hapis cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklara ayrıca 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 3 yıl 4'er ay hapis cezası verilip, bu cezanın para cezasına çevrilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, Berkant K.'ye ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınıp tahliyesine hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, Polat E.'nin babasını öldürerek mirastan pay elde etmeyi amaçladığı, Abas A. ile birlikte eylemi önceden planladığı belirtildi. Kararda, sanıkların yaklaşık 2 ay boyunca cinayeti nasıl işleyeceklerini konuştukları, silahla öldürmenin iz bırakacağını düşündükleri için servis aracına patlayıcı yerleştirme yöntemini seçtikleri ifade edildi. Patlayıcı düzeneğinin hazırlanması için malzeme temin edildiği, düzenek kurulduğu ve mağdurun kullandığı araca yerleştirildiği kaydedildi. Mahkeme, HTS kayıtları, banka hareketleri, telefon incelemeleri, olay yeri inceleme ve kriminal raporlar ile sanık beyanlarının suçun sabit olduğunu ortaya koyduğunu değerlendirdi.

Gerekçeli kararda ayrıca, Berkant K.'nin patlayıcı düzeneğinin hazırlanması ve kurulması aşamalarında diğer sanıklara yardım ettiği, gerekli malzemelerin temin edilmesine katkı sunduğu ve sanıkları yönlendirdiği belirtildi. Mahkeme, bu nedenle Berkant K.'nin eyleme 'yardım eden' sıfatıyla iştirak ettiğine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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