Miras kavgasında kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

AKSARAY'da miras kalan ev ve arsa nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi Zeki Yalvaç'ı (58) çıkan kavgada öldüren Şammaz Yalvaç (74), tutuklandı. Yalvaç'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6672 Sokak'ta meydana geldi. Şammaz Yalvaç ile kardeşi Zeki Yalvaç, evlerinin önünde, davalık oldukları miras ev ve arsa nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Zeki Yalvaç'ı başından ve göğsünden vurdu. Zeki Yalvaç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Hollanda plakalı araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yalvaç, kurtarılamadı. Zeki Yalvaç'ın cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

YAKALANDI

Diğer yandan kaçan şüpheli, kısa sürede Meydan Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Hollanda'da yaşayan ve emekli olduktan sonra sık sık memleketine gelen Şammaz Yalvaç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şammaz Yalvaç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))