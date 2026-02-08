Haberler

Miras kavgasında kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Zeki Yalvaç'ı öldüren 74 yaşındaki Şammaz Yalvaç, tutuklandı. Olay sonrası pişman olduğunu söyleyen Yalvaç, polis tarafından yakalandı.

AKSARAY'da miras kalan ev ve arsa nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi Zeki Yalvaç'ı (58) çıkan kavgada öldüren Şammaz Yalvaç (74), tutuklandı. Yalvaç'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6672 Sokak'ta meydana geldi. Şammaz Yalvaç ile kardeşi Zeki Yalvaç, evlerinin önünde, davalık oldukları miras ev ve arsa nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Zeki Yalvaç'ı başından ve göğsünden vurdu. Zeki Yalvaç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Hollanda plakalı araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yalvaç, kurtarılamadı. Zeki Yalvaç'ın cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

YAKALANDI

Diğer yandan kaçan şüpheli, kısa sürede Meydan Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Hollanda'da yaşayan ve emekli olduktan sonra sık sık memleketine gelen Şammaz Yalvaç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şammaz Yalvaç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek