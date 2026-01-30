Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Alex Jeffrey Pretti'nin ölümüne ilişkin insan hakları soruşturması başlattı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Minnesota'da Alex Jeffrey Pretti'nin ICE görevlileri tarafından öldürülmesiyle ilgili federal insan hakları soruşturması başlattıklarını duyurdu. Olay, göçmenlere yönelik bir operasyonda gerçekleşti ve Pretti'nin yanında bir silah bulunduğu bildirildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Minnesota'da Alex Jeffrey Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülmesi konusunda federal insan hakları soruşturması açtıklarını duyurdu.

Blanche, başkent Washington'da basın toplantısı düzenledi.

Pretti'nin ölümüne ilişkin federal insan hakları soruşturması başlattıklarını belirten Blanche, "O güne dair ışık tutacak her detaya bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
