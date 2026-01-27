Minnesota'daki olayların ardından Sınır Muhafaza Komutanı Bovino'nun kaldığı düşünülen otelin önünde protesto

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerine tepki sürerken Maple Grove şehrinde Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun kaldığı değerlendirilen bir otelin önünde düzenlenen protestoda, göstericiler gözaltına alındı.

Bovino'nun komutasındaki ICE tarafından 37 yaşındaki Alex Pretti'nin öldürülmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

Minneapolis kentindeki göstericilerin, ICE polislerinin kaldığı düşünülen bir otelin önünde protesto düzenlemesinin ardından, Maple Grove şehrinde de göstericiler, görevine son verildiği iddia edilen Bovino'nun kaldığı değerlendirilen otelin önünde toplandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, sloganlar atan göstericiler kürekle otel tabelasına, tahta çubuklarla yol tabelasına vurdu, tencere veya tabaklara vurarak ses çıkardı ve polislere kar topu attı.

Polis ise göstericilere dağılmaları çağrısı yaptı, uyarıların dikkate alınmamasının ardından göstericileri yere yatırarak gözaltına almaya başladı.

Maple Grove Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle dün 20.00 sularında bir otelin önündeki protestoya müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin barışçıl şekilde toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyulduğu ancak gösteriler sırasında gerilimin arttığı aktarıldı.

Göstericilerin, "kanuna aykırı davranışlarda bulunduğu, mülke zarar verdiği ve polise cisimler attığı" belirtilen açıklamada, "O noktada bu aktivite, artık barışçıl değildi. Suç eylemlerinde bulunan kişiler, anayasadaki Birinci Değişiklik kapsamında korunmuyordu ve gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, göstericilere dağılmaları emri verildiği, bu talimata uymayan birçok kişinin gözaltına alındığı aktarılarak 22.00 sularında kalabalığın dağılmasının ardından bölgenin bir süre denetlendiği kaydedildi.

ABD medyasında dün CBP Komutanı Bovino'nun görevine son verildiği iddia edilmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.