Van'da kalbi delik hasta, küçük kesiyle tedavi edildi

Van'da kalbi delik hasta, küçük kesiyle tedavi edildi
Güncelleme:
Van'da 28 yaşındaki Asya Tekiner, kalbi delik olduğu tespit edildikten sonra minimal invaziv yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, yöntemin avantajlarını anlatarak bölgede ilk kez uygulandığını belirtti.

Van'da kalbi delik hasta, göğüs kafesi tamamen açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muradiye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Asya Tekiner, sol göğüs bölgesinde ağrı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin tarafından muayenesi yapılan hastanın kalbinin delik olduğu tespit edildi.

Hastanede ilk kez uygulanan ve göğüs kafesi tamamen açılmadan küçük kesi yöntemiyle yapılan ameliyatta Tekiner'in kalbindeki delik kapatıldı.

Op. Dr. Sezgin, basın mensuplarına, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Yöntemi ilk kez uyguladıklarını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Operasyonda hastanın göğsü tamamen açılmadan sağ meme altından yaklaşık 7,8 santimetrelik kesi yapıldı. Yapılan müdahaleyle hastanın kalbindeki delik başarıyla kapatıldı. Van'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Minimal invaziv yöntemi dünyada giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemi bölgemize kazandırmak bizim için önemliydi. İleri merkezlerde uygulanan bu tekniğin artık ilimizde de yapılabiliyor olması bizleri mutlu ediyor. Hastamızın durumu iyi ve servis takibinin dördüncü gününde. Bu yöntem sayesinde hastalar normal yaşamlarına daha kısa sürede dönebiliyor ve komplikasyon oranı daha düşük oluyor."

Yaklaşık 6, 7 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini belirten Tekiner de başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.

