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Avcılar'da anaokulunda atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile

Avcılar'da anaokulunda atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile
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Avcılar'da anaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında atık malzemelerden yaptıkları kostümlerle defile düzenledi. Miniklerin geri dönüşüm temalı gösterisi büyük ilgi gördü.

Avcılar'da anaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile düzenledi. Öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan kıyafetler büyük ilgi gördü.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki iki anaokulu tarafından çevre bilincini yerleştirmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Mahalle Muhtarı Zehra Er'in trafiğe kapalı Mareşal Caddesi'nde organize ettiği etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

ATIK MALZEMELER KOSTÜME DÖNÜŞTÜ

Atık plastik kapak, folyo, plastik örtü, poşet, karton, meşrubat şişeleri başta olmak üzere geri dönüştürülebilen her türlü malzeme birer kostüme dönüştürüldü. Miniklerden bazıları çizgi kahramanların, bazıları astronotların, bazıları da masal kahramanlarının kostümlerini giydi. Kırmızı halı üzerinde yürüyen miniklerin kostümlerinin yanı sıra atıklardan ürettikleri oyuncaklar da ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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