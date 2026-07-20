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3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü

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Eskişehir'de anneannesini ziyaret sırasında 3. kattaki pencereden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEDE ÖLDÜ

Eskişehir'de ailesiyle ziyarete gittiği anneannesinin oturduğu 3'üncü kattaki dairenin penceresinden düşüp ağır yaralanan Zeynep Elisa Doğan (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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