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Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği

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Sivas Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde çevre temizliği yaparak yere atılan çöpleri topladı. Okul müdürü Süleyman Öcalan, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

Sivas Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

Yavuz Selim İlkokulu 2/A öğrencileri, Yenişehir Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği yaparak, yere atılan çöpleri topladı.

Okul müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değindi.

Bu anlamlı etkinlikte öğrencilerin, yaşadıkları çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğuna dikkati çektiklerini belirten Öcalan, "Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve duyarlılıklarıyla örnek olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, çevreye karşı gösterdikleri bu sorumluluk bilincinin tüm toplumumuza örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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