Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'ı ziyaret etti
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilırmak Çocuk Akademisi öğrencileri, Yeşilay Tokat Şubesini ziyaret etti. Burada çocuklara bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yapıldı ve Yeşilay materyalleri hediye edildi.
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş tarafından çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıklara karşı farkındalık hakkında bilgilendirme yapıldı.
Program sonunda öğrencilere Yeşilay materyalleri hediye edildi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz