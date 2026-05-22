Minik Eylül Güneş'in adı Hatay'daki sanat atölyesinde yaşayacak

BUĞRAHAN AYHAN/LALE KÖKLÜ KARAGÖZ - Ankara'da öğrenim gören ve beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle 9 yaşında yaşamını yitiren Eylül Güneş Yılmaz'ın adı, sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle Hatay'da kurulan "Güneşin Sanat Atölyesi"nde yaşatılacak.

Etimesgut'taki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz, çizdiği resimler ve sosyal kişiliğiyle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edindi.

İlkokul 3. sınıfa devam ettiği sırada beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim öğretimine 21 Mayıs 2025'te ara vermek zorunda kalan 9 yaşındaki Güneş, geçirdiği ameliyat sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Adını yaşatmak için seferber olan Güneş'in sınıf öğretmeni Selda Parlakoğlu öncülüğünde okul idaresi ve veliler, düzenlediği kampanya ve kermeslerle bir miktar para topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere destek olmak ve Güneş'in resme olan ilgisini yaşatmak amacıyla Hatay'da görsel sanatlar atölyesi kurulması için harekete geçen Parlakoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda atölye açılmasına karar verildi.

Gerekli hazırlık sürecinin ardından açılan "Güneşin Sanat Atölyesi"yle Güneş'in adı yaşatılacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yürütülen "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında da minik öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları kalemlikleri de bu atölyeye gönderdi.

"'Güneş nedir' derseniz resim, boya ve kedisi derdim"

Sınıf öğretmeni Parlakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıllık meslek hayatının 12 yılını Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda geçirdiğini söyledi.

Vefat eden öğrencisi Eylül Güneş Yılmaz'ın karakterine ve yeteneklerine değinen Parlakoğlu, minik Güneş'in sınıfının ressamı olduğunu, resim konusunda kendisine rakip tanımadığını belirtti.

Güneş'in neşeli bir öğrenci olduğunu vurgulayan Parlakoğlu, "Hep meraklıydı. Her şeyi öğrenmeyi, her şeye sahip olmayı istiyordu. İnatçıydı, bir şey elde etmek için çok uğraşırdı. Farklı fikirleri vardı, pratik zekalı bir çocuktu ama 'Güneş nedir' derseniz resim, boya ve kedisi derdim." diye konuştu.

Parlakoğlu, Güneş'in hastane sürecine değinerek, "Aslında bizim için de çok zor bir süreçti. Çünkü hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşti. En son 21 Mayıs'ta 'hastaneye gidiyorum' diyerek benden izin aldı. Daha sonra biz Güneş ile telefonda konuştuk. O süreci bu şekilde atlattık ama 7 Haziran'a geldiğimizde yaşam savaşını kaybetmişti." dedi.

Güneş'in ailesini ziyarete gittiklerinde velilerin minik öğrencinin isminin yaşatılması için fikir verdiklerini aktaran Parlakoğlu, şunları kaydetti:

"'Öğretmenim, burada böyle kalmasın. Adını bir şey yapalım.' cümlesiyle yola çıktık aslında. Ne yapabileceğimizi araştırdık. Güneş ile en uyum sağlayan resim ve boyalardı. İkisinin birleşimi görsel sanatlar atölyesi ona çok uygundu ve onun yaşama bakış açısına da çok uyumluydu. Onun için biz görsel sanatlar atölyesi kurulmasına karar verdik ama bu süreç sadece öyle bitmedi."

"Depremden etkilenen çocuklara merhem olalım dedik"

Parlakoğlu, okul müdürü Ahmet Aşkar'ın da bu süreçte aktif rol aldığını ve kendisine "Bu işi büyütelim. Daha güzel bir şey yapalım ve daha çok çocuğa dokunalım." dediğini söyledi.

Resmi yazışmaların ardından okul idaresi, öğretmenler ve velilerin destekleriyle geçen yıl aralıkta kermes düzenlediklerini belirten Parlakoğlu, "Canla başla herkes kendi gücü oranında maddi destek sağladı. Okul aile birliğimiz bu süreci titizlikle yürüttü ve biz bu sefer nerede yapabiliriz diye düşündük. Kendi okulumuz olabilirdi ama kendi okulumuzun imkanları, diğer okulların imkanlarına göre çok daha iyiydi. Biz 6 Şubat'ta etkilenen bir yer olsun istedik. Depremden etkilenen çocuklara merhem olalım dedik. Onlara bir konfor alanı sağlayalım istedik. Bu duyguyla yola çıktık." diye konuştu.

Hatay'ın Defne ilçesindeki Hancağız köyünün muhtarıyla iletişime geçtiklerini ve oradaki 23 Temmuz İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini aktaran Parlakoğlu, bu işbirliğinden çok memnun olduklarını vurguladı.

"Güneşin Sanat Atölyesi"ne ilişkin bilgi veren Parlakoğlu, "Oradaki çocuklar mutlu oldukça, resim çizdikçe ve güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu, çocuklarda iz bırakacaktır. 'Güneşin Sanat Atölyesi'ne gideceğiz dedikçe onun adı sürekli anılacaktır ve eminim ki ruhu huzur bulacaktır. Bazı çocuklar hayatta çok az kalırlar ama iz bırakırlar. Güneş de o iz bırakan çocuklardan biriydi." ifadelerini kullandı.

"Güneş'in ismini yaşatacağımız için çok mutluyum"

Eylül Güneş Yılmaz'ın sınıf arkadaşlarından 4. sınıf öğrencisi Ela Arslan da arkadaşı Güneş ile çok güzel vakit geçirdiklerini, okul bahçesinde birlikte ip atladıklarını ve bol bol resim çizdiklerini söyledi.

Atölyenin açılmasına değinen Arslan, "Hatay'daki çocuklar için çok güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in sevdiği bir şeyi yaptığım için çok mutluyum. Arkadaşım için kampanya başlattık ve oradan 70 bin lira topladık. Bu paralarla da oradaki resim atölyesinin malzemelerini bulduk. Böyle bir kampanyaya imza attığımız için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Asya Gündüz de Güneş'in adını taşıyan atölyenin açılması dolayısıyla çok sevindiğini kaydetti.

Güneş'in en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Gündüz, "Kedisi de vardı, çok tatlıydı." dedi.

Muaz Ömer Peru da arkadaşıyla birlikte resim çizdiklerini ve oyun oynadıklarını belirterek, Güneş'in adını tüm dünyanın duymasını istediğini ve atölyenin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.