Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu, entübe edildi; aile suç duyurusunda bulundu

ADANA'da doğuştan iki kulağında işitme kaybıyla dünyaya gelen ve ikinci biyonik kulak ameliyatına girdiği sırada anestezi sonrası kalbi duran Mehmet Alper Eroğlu (2), entübe edilerek, yoğun bakıma alındı. Aile savcılığa suç duyurusunda bulunurken, oğlunun bu duruma gelmesinde hastane ve doktor ihmali olduğunu iddia eden Fadime Eroğlu, gözyaşları içinde sorumluların ceza almasını istediğini belirterek, "Oğlum hastaneye gülüp oynayarak, yürüyerek girdi ama onu yatalak bıraktılar. Hiçbir tepki vermiyor, beni tanımıyor, öylece yatıyor" dedi.

Fadime Eroğlu (40) ile eşi Hamza Eroğlu'nun (46) ikinci çocukları Mehmet Alper, doğuştan iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi. Eroğlu ailesi, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne başvurdu. Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve başarıyla geçiren Mehmet Alper Eroğlu'na ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi. 18 Kasım'da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu. Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper Eroğlu, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Eroğlu ailesi, olaya ilişkin hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'AMELİYATHANEDE HİÇBİR HAZIRLIK YOKTU'

Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, "Ameliyatın bir gün öncesi bize, sabah erken saatte gelmemiz gerektiği, çocuğa serum verileceği ve ameliyatın öğle saatinde olacağı söylendi. Sabah 07.00'de hastanedeydik. 10.00'da ameliyathaneye geçtik ama 2 saat de burada bekledik. Bu sürede çocuk açtı ve serum da vermediler. Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. Işıkları yakıp, çocuğu yatağa yatırdılar. Damar yolunun açık olmadığı dahi o anda fark edildi. Orada görevli doktor birçok kez 'Gaz verelim' diye uyarmasına rağmen anestezi teknikeri çocuğum ağlarken, beyaz renkteki o iğneyi vurdu. Bu sırada çocuğum ağlıyordu, direkt gözlerini kapattı" diye konuştu.

BABADAN 'YETERSİZ DOKTOR VE EKİPMAN' İDDİASI

O sırada dışarı çıkarıldığını anlatan Eroğlu, "KBB uzman doktorları da orada hiç yoktu. Uzman doktor olmadığını ve çocuğumun herhangi bir cihaza bağlı olmadığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat sonrası beni arayıp komplikasyon geliştiğini ve çocuğumun yoğun bakımda olduğunu söylediler. Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ameliyatında yine ben, bizzat şahit oldum ki bekleme odasında anestezi uzmanı çocuğumla konuştu, sevdi. Ona ameliyathaneye kadar eşlik etti, kendi nezaretinde çocuğumu uyuttu. Ameliyathanede ise 7-8 kişilik bir ekip hazır bekliyordu. Ama bu kez karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'OĞLUM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GELDİ, YATALAK OLDU'

Fadime Eroğlu ise gözyaşları içinde oğlunun basit bir operasyon için girdiği ameliyattan, yatalak halde çıktığını belirterek, "Oğlum işitme kaybıyla dünyaya geldi. Mayıs ayında sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını oldu. İkinci ameliyat için 18 Kasım'da oğlumla birlikte hastaneye güle oynaya geldik. Çünkü daha önce yaşadığımız için 1 gün yatış sonrası evimize gittiğimiz basit bir operasyondu. Ameliyata girdikten kısa süre sonra eşimi arayıp, 'Oğlunuz yoğun bakımda' dediler. Oğlumu entübe etmişler. Ben oğlumu o halde görünce şok oldum. Hiçbir hastalığı, engeli yoktu. Şu an bakıma muhtaç bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Oğlumu buraya sağlıklı bir şekilde getirdim. Ama şu an yatalak, hiçbir tepki yok, beni tanımıyor. Öylece yatıyor ve acı çekiyor. Oğlum gözümün önünde eriyor. Ben şehit kardeşiyim. Ağabeyim bu millet için canını verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, aile yılıymış ama benim ailemi mahvettiler. İhmal varsa tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'KOMPLİKASYON DEĞİL İHMALLER ZİNCİRİ'

Ailenin avukatı Bedir Kara da "Hastane yönetimi ve daha sonra düzenlenen epikriz raporlarında anestezi esnasında gelişen bir komplikasyon olduğu söylenmektedir. Ancak komplikasyondan bahsedebilmek için öncelikle tüm işlemlerin eksiksiz ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Burada 18 Kasım sabahı itibarıyla başlayan bir ihmaller zinciri söz konusudur. Çocuk, beynine oksijen gitmemesinden kaynaklı beyninde ağır hasar mevcuttur. Sürekli engelli hale gelmiştir. Gözleri dışında hiçbir yeri tutmamaktadır. Tüm vücudu felç durumdadır. Biz bunla ilgili gerekli yasal işlemleri başlattık. Soruşturma devam etmektedir. Umarız suçlular bir an önce cezalandırılır ve başka ailelerin başına bu tip şeyler gelmez" diye konuştu.