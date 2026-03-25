Manisa'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Manisa'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki E.Y, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

R.A. (68) idaresindeki 45 ABN 18 plakalı minibüs, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.Y, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı, buradaki tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü R.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, E.Y'nin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada koştuğu, yoldan geçen bir tırdan kurtulduğu ancak minibüsün çarpması sonucu yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
