Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Aybars, toprağa verildi

KARABÜK'te servis minibüsünün çarptığı Aybars Pehlivanoğlu (3) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı servis minibüsü, 33'üncü Caddeye geldiği sırada yola çıkan Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı. Pehlivanoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerin ardından Pehlivanoğlu'nun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Aybars Pehlivanoğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Cumhuriyet Mahallesi Yeni Camii'ne getirildi. Burada Pehlivanoğlu için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aybars Pehlivanoğlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
