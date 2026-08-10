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Minibüs Şoförünü Darbeden 2 Şüpheli Tutuklandı

Minibüs Şoförünü Darbeden 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'da bir minibüsü durdurup şoförünü darbeden 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Ayrıca kullandıkları araç 60 gün trafikten men edildi ve 180 bin TL idari para cezası kesildi.

ADIYAMAN'da minibüsü durdurup, şoförünü darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde otogar civarında meydana geldi. İddiaya göre, M.S.A. ile H.G., durdurdukları minibüsün şoförünü bilinmeyen bir nedenle darbetti. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inceleme başlattı. 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, kullandıkları araç 60 gün süreyle trafikten menedildi ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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