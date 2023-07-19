Minibüste bıçakla terör estirdi

Kız arkadaşını rahatsız ettiği ileri sürülen şahsı bıçakla tehdit etti, yolcular korku dolu anlar yaşadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çerkezköy-Saray- Çorlu arasında şehir içi taşımacılık yapan halk minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç görüntü görenleri şok etti.

İddiaya göre Saray-Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir erkek bindi. Bu esnada erkeğin davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.'ye telefonla bildirdi. Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durdurarak elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.'yı bıçakla tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşatan S.Ç. kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise halk minibüsünde kameraların çalışmadığı iddiası minibüslerin güvenliğini bir kez daha sorgular hale getirirken, o anlarda araç içerisindeki bulunan çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir başka vatandaşın kamerasına yansıdı. Minibüste yaşanan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.