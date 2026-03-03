Haberler

Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira

Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik tartışmasında minibüs şoförü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı otomobilin camını kırdı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyeti 2 ay süreyle iptal edildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU

Osmangazi ilçesinde dün trafikte yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, aracından inip otomobilin camını kırdı. Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sanal medyada paylaşılınca polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüsü de trafikten menedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
