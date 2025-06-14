Minibüs Şoförü Gözaltına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu yaralanan 20 kişiden 15'i taburcu edilirken, durumu ağır olan 5 kişinin tedavisi devam ediyor. Minibüs şoförü Nurettin K., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 20 kişiden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer 5 yaralının tedavisi sürüyor. Öte yandan servis minibüsün şoförü Nurettin K., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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