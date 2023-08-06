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Minibüs şarampole uçtu, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan minibüs, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkışan sürücü kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şarampole uçtu, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçan minibüs ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları ile kurtarıldı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi istikametinde seyir halinde olan Mustafa E. idaresindeki 34 LJ 746 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole uçan minibüs ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan Mustafa E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde yaralı sürücü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Güncel

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