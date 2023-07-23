Minibüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan Aysun Çetin (45) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin isimleri açıklandı. Şoför ve diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan Aysun Çetin (45) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin Salih Akkuş (15), Ünal Akkuş (19), Gülüzar Palamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguter (63), Huriye Köken (51) ve Perihan Bayer (60) olduğu öğrenildi. Şoför B.K. ile H.Ç., F.Ç., Z.M., S.T., Ö.T., Ş.A., M.B., H.E., Z.D.Ç., E.U., B.E. ve M.H.'nin tedavilerinin devam ettiği, yaralılardan Ş.A. ve F.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,