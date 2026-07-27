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Hekimhan'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hekimhan'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Adem Nacar, kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Nacar (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hekimhan-Kuluncak Kavşağı'nda meydana geldi. Lütfü P.'nin kullandığı 44 AFN 371 minibüs ile Adem Nacar idaresindeki 44 ADR 579 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Lütfü P. hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Adem Nacar ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacar, bu sabah yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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