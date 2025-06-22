Minibüs Çarpması Sonucu 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir minibüsün çarpması sonucu 14 yaşındaki Ömer Faruk Kurt ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Kurt (14), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçe merkezindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Konuk'un kullandığı 07 BFD 715 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer Faruk Kurt, yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel