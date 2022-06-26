Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)

İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Ağrı'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Sinay (42) idaresindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarpıyor.Öte yandan kazada yaşamını yitiren Murat Aktaş (44) ile Mehmet Sinay'ın Iğdır'da ortak iş yerlerinin olduğu, cuma günü ise Erzurum'a hem alışveriş hem de Murat Aktaş'ın gözlerinden rahatsız kızı Seyhan'ı (20) doktora götürmek için geldikleri öğrenildi. Cenazeler, bugün Iğdır'da toprağa verilecek. Durumu ağır olan Seyhan Aktaş'ın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Ramazan DEMİR/ Özkan AYDIN AĞRI/IGDIR,