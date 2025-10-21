Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

BERAAT KARARLARINA İTİRAZ

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi.

İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız." açıklamasında bulundu.

"BERAAT KARARLARI HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Barkın açıklamasının devamında, "Kaybın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bu davalardan ilki iki sanığın kasten çocuk öldürmesi ile ilgili açılmış bir davaydı. İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir. Bu kararlar bu haliyle kabul edilemez üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında hepimizin evlatlarımızın sokaklarda can güvenliğini korumak için emsal teşkil eden bir karardı. Bunun üst mahkemeden döneceğini umuyoruz. Hukuken izah edilebilir bir karar olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK SADECE İLAHİ ADALETE GÜVENİYORUM"

Anne Minguzzi ise karar sonrası yaptığı son açıklamada, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum o kadar" dedi.