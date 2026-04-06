İran'ın Minab kentinde hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran'da anıldı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran'daki Şehir Tiyatroları'nın önünde anıldı.

Şehir Tiyatroları'nın yanında kurulan sembolik sınıfta sıralara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğraf ve çizilen resimleri yerleştirilirken, alanda bulunan bir havuza kağıttan yapılmış kayıklar bırakıldı.

Anma törenine katılanlara, Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nun saldırılardan sonraki haline dair görüntüler izlettirilerek, saldırıların görgü şahitlerinin anlatımları aktarıldı.

Kurulan sahnede mersiyelerin okunması ile birlikte hem törene katılanların hem de yoldan geçen vatandaşların duygulandığı görüldü.

Törene, aralarında çeşitli bölgelerin yöresel kıyafetlerini giyenlerinde olduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Ayrıca törende İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri de hazır bulundu.