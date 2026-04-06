İran'ın Minab kentinde hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran'da anıldı

İran'ın Minab kentinde hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran'da anıldı
Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'da ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler, Tahran'da gerçekleştirilen anma töreninde anıldı. Tören, sembolik sınıfların kurulduğu Şehir Tiyatroları önünde yapıldı ve duygusal anlar yaşandı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran'daki Şehir Tiyatroları'nın önünde anıldı.

Minab'da hayatını kaybeden öğrenciler Tahran'da anıldı.

Şehir Tiyatroları'nın yanında kurulan sembolik sınıfta sıralara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğraf ve çizilen resimleri yerleştirilirken, alanda bulunan bir havuza kağıttan yapılmış kayıklar bırakıldı.

Anma törenine katılanlara, Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nun saldırılardan sonraki haline dair görüntüler izlettirilerek, saldırıların görgü şahitlerinin anlatımları aktarıldı.

Kurulan sahnede mersiyelerin okunması ile birlikte hem törene katılanların hem de yoldan geçen vatandaşların duygulandığı görüldü.

Törene, aralarında çeşitli bölgelerin yöresel kıyafetlerini giyenlerinde olduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Ayrıca törende İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı