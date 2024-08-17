Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencisi Alaz İkiz, Almanya'da Ödül Aldı

(İSTANBUL) - Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğrencisi piyanist Alaz İkiz, Almanya'da düzenlenen 19. Ettlingen Piyano Yarışmasında "Teşvik Ödülü"ne layık görülen ilk Türk oldu.

Alaz İkiz, 1988 yılından bugüne düzenlenen Avrupa'nın en prestijli yarışmalarından Ettlingen Piyano Yarışması'nda ödül alan ilk Türk sanatçı oldu. İkiz'in ödülle döndüğü Ettlingen Piyano Yarışması, daha önce Lang Lang, Boris Giltburg, Yuja Wang, Igor Levit gibi büyük müzisyenleri ağırladı.

İkiz'in başarısı, Alman basınında da haber oldu. Neueste Nachrıchten gazetesi, İkiz'in başarısını sayfalarına taşıdı.