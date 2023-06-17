Mimar Sinan Üniversitesi'nde güvenlik görevlisinden LGBT grubuna müdahale: Sana hayırdır oğlum?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gösteri yapan LGBT grubu ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. O anlar kameralara yansırken, güvenlik görevlisi ile LGBT grubu arasında "Sen hayırdır lan? Sana hayırdır oğlum?" atışması dikkat çekti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Onur Haftası nedeniyle bir LGBT grubu, izinsiz şekilde basın açıklaması yapmak istedi.

"HAYIRDIR OĞLUM"

Gruba güvenlik görevleri müdahale etmek istedi. O anlarda yaşanan gerginlik kameralara yansırken, ilginç anlar da yaşandı. Bir güvenlik görevlisi ile LGBT'li arasında "Hayırdır oğlum? Sen hayırdır lan?" atışması sosyal medyada gündem oldu.

İZİNSİZ GÖSTERİLER YASAKLANMIŞTI

İstanbul Valisi Gül, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.