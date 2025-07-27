Mimar Sinan Heykeline Zarar Verildi

KAYSERİ'de, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde heykeline zarar verildi.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve kendisinin yaptığı çeşmenin arkasında yer alan heykeline zarar verildi. Mimar Sinan'ın heykelinin elleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce farklı renklerde boyanırken, burnu ise tahrip edildi. Mahalleli, heykelin gözle görülür bir yerde konumlandırılmasını istedi. Mahalle muhtarlığı tarafından heykeldeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,