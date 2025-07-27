Mimar Sinan Heykeli Onarıldı

Mimar Sinan Heykeli Onarıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zarar gören Mimar Sinan heykeli, temizlenerek onarıldı. Jandarma, heykeye zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HEYKEL ONARILDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde zarar verilen Mimar Sinan heykeli onarıldı. Mimar Sinan'ın heykelinde parmaklarına sürülen boyalar bir taş ustası tarafından temizlendi. Diğer yandan jandarma, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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