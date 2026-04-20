Balıkesir'de mimarlık öğrencileri Bigadiç'teki tarihi yapıları inceledi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Mimar Sinan'ın vefatının 438. yılı dolayısıyla Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından gerçekleştirilen teknik gezide, Osmanlı klasik dönemi ve Orta Çağ eserleri incelendi. Katılımcılar, Kasım Paşa Camisi ve Bigadiç Kalesi'nin mimarisini yerinde değerlendirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından, Mimar Sinan'ın vefatının 438'inci yılı dolayısıyla tarihi yapılara teknik gezi düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yaklaşık 60 öğrenci ve akademisyenin katıldığı programda, ilçedeki Osmanlı klasik dönemi ve Orta Çağ eserleri incelendi.

Gezinin ilk durağı olan Kasım Paşa Camisi ve Hamamı'nda saha analizi yapan heyet, yapının mimari kurgusu ve günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerin ardından, Kasım Paşa Camisi'nin aslına uygun restore edilmesi konusunda bilgi aldı.

Daha sonra Bigadiç Kalesi'ne geçen katılımcılar, sur duvarları ve kalenin Orta Çağ savunma mimarisini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program, mimarlık mesleğinin etik değerleri ve tarihi eserleri koruma bilincinin ele alındığı "Ben Mimar Sinan" başlıklı söyleşi ile sona erdi.

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinden yapılan açıklamada, akademik bilginin saha deneyimiyle birleştirilmesinin kültürel mirasa sahip çıkmada kilit rol oynadığı belirtilerek, programa destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç Belediyesi ve üniversite yönetimine teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
