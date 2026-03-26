Ankara'da okul binasının devredilmesine tepki gösteren öğrenci ve velilerden basın açıklaması

ANKARA'da Çankaya Mimar Kemal Ortaokulu öğrenci ve velileri, okul binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmesi kararına karşı açıklama yaptı.

Çankaya ilçesindeki 99 yıllık Mimar Kemal Ortaokulu, eğitim ve öğretime elverişli olmadığı gerekçesiyle idari binaya dönüştürülüyor. Okul binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrine karar verilirken, öğrenci ve veliler söz konusu karara tepki gösterdi. Okul bahçesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, öğrenci ve velilerin yanı sıra milletvekilleri ve eğitim sendikaları temsilcileri katıldı. 'Okuluma dokunma', 'Karar sizin gelecek bizim', 'Bu sadece bir bina değil' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, slogan atarak okulu boşaltmak istemediklerini dile getirdi.

Okul Aile Birliği üyesi Handan Çelik, " Ankara'nın kalbinde yer alan, sayısız aydın, devlet insanı ve sanatçı yetiştirmiş olan Mimar Kemal Ortaokulu, bugün bir eğitim kurumu olmaktan çıkarılmak ve idari bir hizmet binasına dönüştürülmek istenmektedir. Bu karar, sadece bir okulun kapatılması değildir. Bu karar, bir asırlık eğitim kültürünün, bir hafızanın ve çocukların geleceğinin yok sayılmasıdır. Kapatma gerekçesi olarak Kızılay bölgesinin öğrenciler için uygun olmadığı iddia edilmektedir. Oysa burası, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezi ve en güvenli noktalarından biridir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Ersever ise "Bu okul o kadar köklüdür ki Cumhuriyet'in birçok değerini, sanatçısını, politikacısını ve ressamını yetiştirmiştir. Okulun tarihi binasını gelin, gezin. Ankara'da artık böyle okullar çok enderdir, hatta Türkiye'de bu nitelikteki okulların sayısı oldukça azdır. Koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir yeri yoktu da Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü buraya taşıyorsunuz. Hiçbir yer bulamadınız mı? Ankara'da depreme dayanıklı, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait hiçbir yer yok mu" ifadelerini kullandı.

