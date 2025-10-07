Mimar Ayla Karacabey'in Gezi Fotoğrafları Çevrim İçi Erişime Açıldı

Mimar Ayla Karacabey'in gezi fotoğraflarını içeren arşivi Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'tan yapılan açıklamaya göre, çalışmaları Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık Arşivi'ne eklenen koleksiyonda, Karacabey'in çektiği gezi fotoğrafları öne çıkıyor.

Koleksiyonda Karacabey'in 1950'lerden 1980'lere Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Türkiye ile Asya ülkelerine yaptığı seyahatleri belgeleyen fotoğraflar yer alıyor.

Karacabey'in mimari gözlemcilik metodunu ve dönemin mimarlık üretimine olan ilgisini de ortaya koyan koleksiyonu incelemek için "archives.saltresearch.org" adresi ziyaret edilebilir.

Ayla Karacabey hakkında

Ayla Karacabey, 1939'da Bursa'da doğdu, 1954'te İstanbul Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. Eğitimine Vassar College ve Harvard Üniversitesi'nde devam eden Karacabey, mimarlık ve kentsel tasarım alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Kariyerine Marcel Breuer'in mimarlık ofisinde başlayan Karacabey, daha sonra Edward L. Barnes Associates'te çalıştı. Karacabey, 1968'de kendi mimarlık ofisini kurdu, Türkiye'ye döndükten sonra 2005'ten 2012'deki vefatına kadar Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.