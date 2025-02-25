Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

"TAKİPSİZLİK KARARI BEKLİYORUZ"

Süleyman Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu yaptığı açıklamada, müvekkilinin siyasi parti il başkanı olduğunu paylaşımlarında kendi parti tabanını bilinçlendirmeye yönelik siyasi eleştirilerden ibaret olduğunu söyledi. Güloğlu ayrıca Özer'in serbest bırakılıp hakkında takipsizlik kararı verilmesini beklediklerini de söyledi.

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAĞIZ"

Telefonla çağrılması durumunda derhal gelebilecek olan Süleyman Özer hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olmasının hukuka uygun olmadığını da sözlerine ekleyen avukat Güloğlu, süreci talip ettiklerini ve Süleyman Özer'in yarın serbest kaldığında gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.