Milli Türk Talebe Birliğinin 64 yıllık tarihi kaleme alındı

Türkiye'nin ilk öğrenci teşkilatı olan Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 64 yıllık tarihi, "Milli Türk Talebe Birliği Bir Neslin İnşası" başlığıyla kitaplaştırıldı.

Eserin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, Fetih Gençlik Vakfı ve Misvak Neşriyat'ın katkılarıyla düzenlenen tanıtım toplantısı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Misvak Neşriyat tarafından yayımlanan çalışmada, gazeteci yazar Ali İhsan Gülcü, iki yıllık araştırmadan sonra yüzlerce belge ve fotoğrafla MTTB'nin tarihini, yaşayan yöneticilerle konuşarak ve kurumun yazılı kaynaklarını esas alarak hazırladı.

Gülcü, toplantıda yaptığı konuşmada, MTTB'nin Türkiye'nin siyasi, kültürel ve toplumsal alanında önemli hizmetler yaptığını ve şair Necip Fazıl Kısakürek'in de MTTB için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Necip Fazıl'ın MTTB sıralarında verdiği mücadele daha sonra Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı ve 'surda önemli bir gedik' açılmış oldu. MTTB'nin en büyük amacı, gençleri en iyi şekilde yetiştirebilmekti ve bu da fazlasıyla başarıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da MTTB bünyesinde yer aldığını dile getiren Gülcü, şunları söyledi:

"MTTB bünyesinde yer alan önemli isimler, Türkiye'nin hayatında da önemli izler bıraktılar. Buradan yetişen gençlik, Türkiye'nin her alanında inançla ve coşkuyla mücadele etti. Onların mücadelesi günümüz Türkiye'sini ortaya çıkarmış oldu. Ne yazık ki 12 Eylül Darbesi sivil siyasete vurduğu darbeyle MTTB'yi kapatmış oldu. Fakat orada yetişen kıymetli isimler, Türkiye'nin kaderini değiştirmeye muvaffak oldu."

"MTTB, talebelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onları geliştirmeyi amaçlamıştı"

Eski MTTB yöneticisi ve yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, MTTB ile üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, "1960 ve 1970'lerin en önemli özelliği, gençlik hareketleriydi. MTTB de döneminin en önde gelen kurumlarından birisiydi. MTTB, 1916'da kurulmuş ve hem kurumu temsil eden isimlerle hem de yaptıklarıyla ülkemize damga vurmuştur. MTTB, kendi bünyesinde yer alan talebelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onları geliştirmeyi amaçlamıştı. Dolayısıyla MTTB, insana yatırım yapan bir kurum olarak dönemin gençlerinin donanımlı bir şekilde yetişmesine büyük katkılar sunmuştur." ifadesini kullandı.

Eski MTTB yöneticisi ve yazar Ekrem Kızıltaş da özellikle taşradan gelen öğrenciler için Birliğin önemli bir çatı işlevi gördüğüne dikkati çekerek, "İstanbul'a okumak için geldiğimde sudan çıkmış balık gibiydim. MTTB bünyesinde büyük ve önemli bir öğrenci kitlesi vardı. Çok kıymetli isimler burada yerli ve milli değerleri aşılayan konferanslar veriyorlardı. Bu iki unsur, bizlerin kişiliğimizin oluşmasına önemli değerler katmıştır." diye konuştu.

Kızıltaş, MTTB'nin Türkiye'yi yöneten kadrolara ev sahipliği yaptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"O zaman hocalarımız bizlere, 'Gelecekte Türkiye'yi idare edecek kadroları karşımızda görüyoruz.' derlerdi. Doğrusu biz o sözün ne anlama geldiğini tam olarak anlamamıştık. Ama geldiğimiz noktada onların ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizi dönüştüren kadrolar hep bu kurumun bünyesinden çıkmış oldu. Ali İhsan Gülcü'nün çalışması da MTTB'nin başlangıç yıllarından itibaren Türkiye'nin yapısını değiştiren hikayesini bizlere derli toplu bir şekilde aktarmış oluyor."

"Türkiye, 1950'lerden itibaren yavaş yavaş değişmeye başladı"

Milli Türk Talebe Birliği 57. Dönem Genel Başkanı Vehbi Ecevit de Türkiye'de dini eğitimin uzun yıllar boyunca yasaklandığını ve söz konusu durumun ortaya büyük sorunlar çıkardığını ifade etti.

Ecevit, Türkiye'de dini eğitim almak isteyenlerin bir dönem tutuklandığını hatırlatarak, "Ezanı Türkçe okumanın zorunlu olduğu Türkiye, 1950'lerden itibaren yavaş yavaş değişmeye başladı. İşte MTTB, 1916'da kurulmuş ve bu eğitim sistemi içinde yetişmiş neslin ortaya koyduğu bir kurumdur. Bu bünyede yer alan kişiler böylesi bir eğitim sisteminden geçmiş, sistemin dişlileri arasından kaçmış, fırlamış kişilerdir." dedi.

MTTB'nin 1970'lerde önemli bir kırılma yaşadığını belirten Ecevit, şunları kaydetti:

"1971'de Ömer Öztürk, MTTB'nin başına geçti. O önce bu görevi kabul etmek istemedi fakat ona, 'MTTB, Müslüman bir gençlik yetişmesine imkan sağlayacaktır.' denilince bu zor göreve ikna olmuş oldu. O tarihten itibaren MTTB, bu hedef doğrultusunda hizmet vermeye başladı. Ben, 1974'te bu kurumun bünyesine katıldım ve 1980 darbesine kadar burada yer aldım. Bugün okurların istifadesine sunulan çalışma da bu önemli kurumunun yaptığı hizmetleri ve tarihini bize bir kez daha sunmuş oluyor."

Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Milli Türk Talebe Birliği hakkında

MTTB, 1916 yılında bir gençlik teşkilatı olarak kuruldu. İstiklal Harbi'nde mensupları ülkenin kurtuluşu için cepheye koştu. 1936'da kapatılan kurum, 1946'da yeniden açıldı. MTTB, Rasim Cinisli'nin 1965 yılında Genel Başkan seçilmesiyle birlikte "milliyetçi-muhafazakar" bir çizgide ilerledi.

12 Eylül darbesinin ardından kapatılan MTTB, varlığını 1971 yılında kendi bünyesinde kurduğu Fatih Gençlik Vakfı ile 1980'den sonra da kesintisiz devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orta öğretim kademelerinde görev yapıp 1976'da da Kültür Müdürlüğü'nü üstlendiği MTTB, "Milli Türk Talebe Birliği Bir Neslin İnşası" kitabında belgelere dayalı olarak anlatılıyor.